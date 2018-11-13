Konya'da 'Bylock' operasyonu: 17 gözaltı kararı

Konya
'da 'Bylock' operasyonu: 17 gözaltı kararıFETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonunda "Bylock" kullanıcı oldukları tespit edilerek gözaltı kararı çıkarılan 17 şüpheliden 12'si gözaltına alındı
KONYA - Konya'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 'ByLock' kullanıcısı oldukları belirlenerek gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı ve 'ByLock' programı kullandıkları iddia edilen çeşitli meslek gruplarında çalışan 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı 17 adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adresinde bulunamayan 5 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.