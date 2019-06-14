14.06.2019 12:31
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Konya'da 'Bylock' operasyonu: 5 gözaltı

Konya

KONYA'daki FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

KONYA'daki FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı iddiasıyla 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya önceden belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


- Konya
Kaynak: DHA
Konya, Güncel

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