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Konya'da 'ByLock' operasyonu: 5 gözaltı

KONYA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik (FETÖ/PDY) düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı suçlamasıyla haklarında yakalama kararı verilen 10 kişiden 5'i gözaltına alındı.

07.01.2020 11:43 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:43 Konya'da 'ByLock' operasyonu: 5 gözaltı

KONYA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik (FETÖ/PDY) düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı suçlamasıyla haklarında yakalama kararı verilen 10 kişiden 5'i gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'ByLock' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı öne sürülen 10 kişi hakkında, yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında kadınların da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Diğer 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 



Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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