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Konya'da 'Bylock' operasyonu: 5 gözaltı

KONYA'daki Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, örgütün 'Bylock' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı öne sürülen ve hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i gözaltına alındı.

07.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:05 Konya'da 'Bylock' operasyonu: 5 gözaltı

KONYA'daki Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, örgütün 'Bylock' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı öne sürülen ve hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın  yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'ByLock' adlı şifreli haberleşme programını kullandığı öne sürülen 10 kişi hakkında, yakalama kararı çıkartıldı. Ardından,  Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında kadınlarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Diğer 5 kişinin yakalanması için çalışmaların  sürdüğü belirtildi.  Sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi, sorgulanmak üzere Terörlü Mücadele Şubesine götürüldü.

Soruşturma sürüyor. 



Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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