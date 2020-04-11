Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konya'da cadde ve sokaklar boşaldı

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı sonrası Konya'da market ve fırınlara akın eden vatandaşlar yasağın başladığı gece yarısıyla birlikte cadde ve sokakları boşalttı.

11.04.2020 02:41 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:41
Konya'da cadde ve sokaklar boşaldı
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak 'taki hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı sonrası Konya 'da market ve fırınlara akın eden vatandaşlar yasağın başladığı gece yarısıyla birlikte cadde ve sokakları boşalttı.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta gece saat 24.00 itibarıyla 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın açıklanmasının ardından Konya'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Yasağın başlamasının ardından ise caddeler boşaldı. Mevlana Meydanı ve caddeler boş kalırken, vatandaşların büyük oranda yasağa uyduğu gözlendi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı’nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
Haberler ›› Güncel ››Konya'da cadde ve sokaklar boşaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:14: İzmir'de sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim - Haber 03:07: Ankara'da alışveriş yoğunluğu - 2 - Haber 03:06: Konya sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı - Haber 03:04: Suudi Arabistan, ramazanda teravih namazlarını askıya alabilir - Haber 03:02: Sokağa çıkma yasağıyla Antalya sessizliğe büründü - Haber 00:46: Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek - Ekonomi 00:30: İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 11:54: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın - Haberler