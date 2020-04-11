Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konya'da cadde ve sokaklar boşaldı

Konya'da cadde ve sokaklar boşaldı İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı sonrası Konya'da market ve fırınlara akın eden vatandaşlar yasağın başladığı gece yarısıyla birlikte cadde ve sokakları boşalttı.

11.04.2020 02:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:59
Konya 'da cadde ve sokaklar boşaldı
KONYA - İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak 'taki hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı sonrası Konya'da market ve fırınlara akın eden vatandaşlar yasağın başladığı gece yarısıyla birlikte cadde ve sokakları boşalttı.
Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta gece saat 24.00 itibarıyla 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın açıklanmasının ardından Konya'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Yasağın başlamasının ardından ise caddeler boşaldı. Mevlana Meydanı ve caddeler boş kalırken, vatandaşların büyük oranda yasağa uyduğu gözlendi. Konya’da cadde ve sokaklar boşaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Konya, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Bu fotoğraf nedeniyle milli takımı bırakan Mesut: Saygısızlık ettiler Haberler
Bu fotoğraf nedeniyle milli takımı bırakan Mesut: Saygısızlık ettiler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Korona ile topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde çekilen kare pes dedirtti Haberler
Korona ile topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde çekilen kare pes dedirtti
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber’den Barcelona itirafı Haberler
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber'den Barcelona itirafı
Haberler ›› genel ››Konya'da cadde ve sokaklar boşaldı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

03:45: Yaşlı kadının ineğinin doğumunu jandarma yaptırdı - Haberler 03:45: Artvin'de jandarmaya selam veren minik kız yürekleri ısıttı - Haberler 03:45: 13 aylık bebek korona virüsünü yendi - Haberler 03:45: Yalova'da sosyal mesafeli tören - Haberler 03:44: Kırşehir'de 12 dairelik bir binada daha karantina uygulaması yapıldı - Haberler 00:28: Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı - Haberler 11:55: Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı 11:24: Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı