Konya'da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu
Konya'da çalındığı iddia edilen otomobil Seydişehir ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.
16.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:07
Konya 'da çalındığı iddia edilen otomobil Seydişehir ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Perşembe gecesi Konya'da 42 E 4848 plakalı otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Araç sahibi aracını bulamayınca polise haber verdi. Otomobilin bulunabilmesi için il genelinde çalışma başlatılırken, çalınan otomobilin Seydişehir ilçesinde eski ceza evi yerine yapılan otoparkta terk edilmiş halde bulundu. Polis tarafından otomobil parmak izi çalışması yapılırken, araç daha sonra sahibine teslim edildi. Polis, aracı çalın kişi veya kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. - KONYA
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Perşembe gecesi Konya'da 42 E 4848 plakalı otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Araç sahibi aracını bulamayınca polise haber verdi. Otomobilin bulunabilmesi için il genelinde çalışma başlatılırken, çalınan otomobilin Seydişehir ilçesinde eski ceza evi yerine yapılan otoparkta terk edilmiş halde bulundu. Polis tarafından otomobil parmak izi çalışması yapılırken, araç daha sonra sahibine teslim edildi. Polis, aracı çalın kişi veya kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. - KONYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Seydişehir, Konya, Araç, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Haberler
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Haberler
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Haberler
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Haberler
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Haberler
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Haberler
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Haberler
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı