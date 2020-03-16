Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Konya'da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu - Haberler

Konya'da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu

Konya'da çalındığı iddia edilen otomobil Seydişehir ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

16.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:07
Konya'da çalınan otomobil terk edilmiş halde bulundu
Konya 'da çalındığı iddia edilen otomobil Seydişehir ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Perşembe gecesi Konya'da 42 E 4848 plakalı otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Araç sahibi aracını bulamayınca polise haber verdi. Otomobilin bulunabilmesi için il genelinde çalışma başlatılırken, çalınan otomobilin Seydişehir ilçesinde eski ceza evi yerine yapılan otoparkta terk edilmiş halde bulundu. Polis tarafından otomobil parmak izi çalışması yapılırken, araç daha sonra sahibine teslim edildi. Polis, aracı çalın kişi veya kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Seydişehir, Konya, Araç, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Haberler
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü Haberler
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Haberler
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar Haberler
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Haberler
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Haberler
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Haberler
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı Haberler
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı