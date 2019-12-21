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Konya'da çalındığı iddia edilen otomobil Karaman'da bulundu

Konya'da çalındığı ihbar edilen otomobil, kamera kayıtlarından yola çıkılarak Karaman'da bulundu.

21.12.2019 22:08 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:42 Konya'da çalındığı iddia edilen otomobil Karaman'da bulundu
'da çalındığı ihbar edilen otomobil, kamera kayıtlarından yola çıkılarak 'da bulundu.

İddiaya göre, Karatay ilçesinde E.P, polisi arayarak 42 CCS 17 plakalı otomobilinin çalındığı ihbarında bulundu.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede, otomobilin dün gece saatlerinde Karaman-Bucakışla köyü yolunda PTS kameralarından geçtiğini, güvenlik ve MOBESE kamerası görüntülerinden de Karaman merkezdeki Bahçelievler Mahallesi'ne girdiğini belirledi.
Ekipler, mahallede yaptıkları aramada, otomobili 1147. sokakta park halinde buldu, aracı almaya gelen Süleyman P'yi (19) gözaltına aldı.

Süleyman P'nin, polisteki ifadesinde, otomobili Konya'dan satın aldığını ancak resmi işlemlerini yaptırmadığını söylediği öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekibinin parmak izi çalışması yaptığı araç, ruhsat sahibi E.P.'ye teslim edilmek üzere götürüldü.

Karaman, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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