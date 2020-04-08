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Konya'da çalışanlardan vatandaşlara "Evde kal" çağrısı

Konya'da farklı meslek gruplarında çalışanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.

08.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:30
Konya'da çalışanlardan vatandaşlara
Konya 'da farklı meslek gruplarında çalışanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.
Çalışma zorunluğunu olan bazı meslek gruplarından vatandaşlar, insanların Kovid-19 salgınını ciddiye almaları ve zorunlu kalmadıkça dışarıya çıkmamaları ricasında bulundu.
Apartman görevlisi Anakız Harhar, AA muhabirine, temizliği ve yönetiminden sorumlu olduğu apartmanda hijyen kurallarına dikkat ettiğini söyledi.
Kurallara uyulması halinde bugünlerin geride kalacağına inandığını belirten Harhar, "Devletimizin yaptığı çağrıya uyarak dışarı çıkmayalım, Evde kal Türkiye , Allah var neler var? Sabredelim. Bizler önce temiz olalım, tedbirimizi alalım." diye konuştu.
Bakkal çalışanı İbrahim Hakkı Koçak , mecburiyeti olmayanların dışarı çıkarak hiç kimseyi zor durumda bırakmaması gerektiğini ifade etti.
Koçak, "İçinde bulunduğumuz süreçte, virüs çok hızlı bir şekilde yayılıyor ve insanlar bu durumdan olumsuz etkileniyor. Herkes evinde kalsın, bu sürecin atlatılmasını bekleyelim. Evde kal Türkiye." dedi.
Market çalışanı Süleyman Çimen de iş yerinde bütün önlemlerin alındığını, insanlarla daha çok iletişim halinde olan kasiyerlerin koruma bandıyla korunduğunu anlattı.
Hizmet sektöründe çalıştıklarından dışarıda olduklarını belirten Çimen, şunları kaydetti:
"7'den 70'e zorunlu olmayan insanların dışarıya çıkmaması gerekiyor. Eşim ve ben çalıştığımız için çocuğumuza dedesi bakıyordu. Yaklaşık 15 gündür çocuğumu göremiyorum. Daha sonra rahatlıkla sevdiklerimizle vakit geçirebilmek için varsın 15 gün daha göremeyeyim kızımı. Durum gerçekten çok ciddi, bunun bilincine varmalıyız. İş sizde, lütfen evde kalın."
Akaryakıt istasyonunda çalışan Hidayet Yaylacı ise ekmeğini kazanmak için dışarıda olduğunu, insanların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkarak kendilerini tehlikeye atmaması gerektiğini dile getirdi.
"Bu zamanlar geçince zaten yine hep birlikteyiz"
Taksi şoförü Mahmut Sami Koçlar, insanların paniğe kapılmadan gerekli önlemleri alarak salgına karşı birlik olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ekmek paramızı kazanmak için çıkmak zorundayız. Gerekli dezenfeksiyon işlemleri ve hijyen kurallarına uyuyoruz. Türkiye olarak birlikte mücadele ederek el ele verip bu durumu atlatacağımızı düşünüyorum. İnsanların korkmamalarını ve psikolojilerinin bozulmamasını istiyorum. İnşallah bu zor günleri birlikte atlatacağız ama bu iş lafla olmaz. Herkesin gerçekten tam destek vermesi gerekiyor. Bu zorlu süreci atlatana kadar insanlardan ricam, lütfen evde kalın. Bu zamanlar geçince zaten yine hep birlikteyiz. Yine mangallarımız yanacak, yine hayatımız kaldığı yerden devam edecek, çocuklarımız parklarda koşup oynayacak."

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Koçak, Konya, Güncel
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