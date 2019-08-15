Haberler» 3. Sayfa» Haber

Konya'da cami lojmanının çatısına çıkan rakun yakalandı

Konya'da cami lojmanı çatısında görülen rakun, milli parklar görevlilerince yakalanarak demir kafes içerisinde koruma altına alındı.

15.08.2019 12:46 Konya'da cami lojmanının çatısına çıkan rakun yakalandı
Konya'da cami lojmanı çatısında görülen rakun, milli parklar görevlilerince yakalanarak demir kafes içerisinde koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'ndeki Kuba Camisi'nin lojman çatısında rakun görüldüğünün haber verilmesi üzerine harekete geçti. İhbar üzerine belirtilen adrese giden milli parklar görevlileri 5 gün boyunca süren takip sonrasında rakunu yakaladı. Demir bir kafes içerisine konulan rakun, muhafaza altına alındıktan sonra yiyecek verilerek beslendi. Rakun rehabilite edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildiği öğrenildi. - KONYA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Meram, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:15   Antalya'da yaralama, iş yeri ve otomobil kurşunlama iddiasına 2 gözaltı
15:10   Havalandırma boşluğunda can pazarı
15:04   Kavgayı ayıran babasını yanlışlıkla öldürdü
15:04   İş makinası çalan şüpheliler yakalandı
14:57   Liverpool-Chelsea maçında sahaya atlayan Youtuber ve 4 arkadaşı adliyeye sevk edildi
14:54   Erzincan'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar sürüyor
14:52   Bayramiç'te çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı