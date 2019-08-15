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Konya'da cami lojmanının çatısına rakun çıktı

Konya'da, cami lojmanı çatısında görülen rakun görevliler tarafından yakalanarak kafes içerisinde koruma altına alındı.

15.08.2019 12:05 Konya'da cami lojmanının çatısına rakun çıktı
Konya'da, cami lojmanı çatısında görülen rakun görevliler tarafından yakalanarak kafes içerisinde koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesine bağlı Gödene Mahallesi'ndeki Kuba Camisi'nin lojman çatısında rakun olduğunun cami imamı tarafından haber verilmesi üzerine harekete geçti.
İhbar üzerine belirtilen adrese giden milli parklar ekipleri, 5 gün boyunca devam eden takibin ardından rakunu yakalayarak bir kafes içerisinde muhafaza altına almayı başardı.
Yakalanan hayvan görevliler tarafından Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edildiği öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Meram, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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