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Konya'da camilerde fetih suresi okundu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı için Konya'daki camilerde Fetih suresi okunup, dua edildi.

10.10.2019 08:05Konya'da camilerde fetih suresi okundu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı için Konya'daki camilerde Fetih suresi okunup, dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda TSK'nın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı için tüm yurtta camilerde Fetih Suresi okundu. Konya'da da camilerde de sabah namazında Fetih suresi okunup, cemaat eşliğinde, dua edildi.



Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Konya, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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