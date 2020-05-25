Konya'da camilerde hazırlıklar tamamlandı

Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında yeniden ibadete açılacak camilerde cemaatin sağlığı için hazırlıklar tamamlandı.

Konya'da camilerde hazırlıklar tamamlandı
25.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:46
Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında yeniden ibadete açılacak camilerde cemaatin sağlığı için hazırlıklar tamamlandı. Dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra 31 ilçedeki camilerde tek kullanımlık 300 bin seccade ile maske dağıtımı gerçekleştirilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açılacak Konya'daki camilerin dezenfeksiyonunu yaparak cemaatin sağlığı için gerekli tedbirleri aldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, camilere hasret kaldıklarını ifade ederek, vatandaşların korunma tedbirlerine uymasıyla camilerden bir daha uzaklaşmak zorunda kalınmayacağını söyledi. Korona virüs sürecinde düzenli olarak Konya genelindeki tüm camilerin dezenfeksiyonlarını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Altay, "Bugüne kadar camilerimizin dezenfeksiyonunu düzenli olarak yerine getirmiştik. Bundan sonra da gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Ayrıca vatandaşlarımıza 31 ilçemizin tamamında tek kullanımlık seccade vermek için 300 bin seccade temini gerçekleştirdik. Camilerimizin girişlerinde maske, eldiven ve seccadeleri cemaatimizin kullanımına sunacağız. Vatandaşlarımız kurallara uyarsa, gerekli tedbirleri alırsa inşallah camilerden bir daha uzaklaşmak zorunda kalmayız. Bunun çok bir ağır imtihan olduğunu hepimiz gördük. Rabbim böyle ağır imtihanlardan memleketimizi korusun. Bu belayı bir an önce şehrimizden, ülkemizden ve tüm dünyadan uzaklaştırsın" diye konuştu.

Camilerde tedbirler alınıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs kapsamında merkezde bulunan 995 camii ve 28 ilçede bulunan 496 caminin dezenfeksiyonunu yaparken camilerin açılma sürecinde dezenfeksiyon işlemlerine devam ediyor. Camilerde tek kullanımlık seccade dağıtımının yanında maske dağıtımı da yapılacak. Camilerin yüzey dezenfeksiyonu ile birlikte cemaatin kullanabilmesi için el dezenfektan stantları kuracak olan Konya Büyükşehir Belediyesi, camilerin kapı önlerine maske ve eldiven gibi atıklar için tıbbi atık konteynerleri yerleştirecek. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Konya, Güncel, Haber

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