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Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında

Konya'nın Karapınar ilçesindeki camide 4 kişi arasında çıkan kavga, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

03.01.2020 20:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:26 Konya'da caminin içinde tarafların birbirini darbettiği anlar güvenlik kamerasında
'nın ilçesindeki camide 4 kişi arasında çıkan kavga, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İsmet U. (54), oğlu Yusuf U. (26) ile cuma namazı kılmak için gittiği ilçe merkezindeki Hacı İsa Camisi'nde Refik Ö. (55) ve kardeşi Ali Ö. (48) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine, caminin içinde birbirlerini darbeden tarafları cemaat ayırdı.
İsmet U. ve Yusuf U. darbedildikleri gerekçesiyle Refik Ö. ve Ali Ö'den şikayetçi oldu.
Öte yandan olay, camideki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirini darbetmesi ve cemaatin kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor.

Karapınar, kavga, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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