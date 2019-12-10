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Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da 2 katlı kerpiç evin çökmesi sonucu bölgeden canlı bilgilendirme yapan DHA muhabiri, mahalle sakinlerinin tekme tokat saldırısına uğradı. Muhabirin saldırıya uğramasına ilişkin 4 zanlı yakalandı.

10.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:37

Merkez ilçesi Akçeşme Mahallesi'ndeki göçüğün ardından olay yerinden canlı yayına bağlanan Demirören Ajansı muhabiri Hasan Dönmez'in, saldırıya uğramasından sonra polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kasten yaralama olayıyla ilgili savcılığa şikayette bulunulmasının ardından şüphelilerin S.S.Ç, Can D, Emrah D. ve Erdoğan D. olduğunu tespit etti.

ekiplerince gözaltına alınan 4 zanlı emniyete götürüldü.

KÜFÜR EDİP TOKAT ATTILAR

Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişi öldü. Bölgedeki sıcak gelişmeleri canlı yayında aktarırken muhabir Hasan Dönmez'e vatandaşlar saldırdı. Küfürler savuran mahalle sakinlerinin tekme tokat saldırdığı anlar anbean canlı yayına yansıdı.

KONYA'DA EV ÇÖKTÜ

Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta 2 katlı kerpiç evin bir kısmı çöktü. Evin birinci katında oturan Sultan Dakım ile kızı ve oğlunun çocukları Muhammet Dakım ve Bektaş Dakım, enkaz altında kaldı. Sabah evin çöktüğünü fark eden komşuları, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu babaanne ve torunlarının cesetlerine ulaşıldı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Enkaz altında kalan bir yavru köpek ise kurtarıldı.

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç binanın çökmesi sonucunda üç kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası bölgeden son durumu aktaran DHA muhabiri Hasan Dönmez çevredeki birkaç kişinin saldırısına uğramıştı.

Canlı yayın esnasında Dönmez'in yanına gelen bir kişi "Ne yapıyorsun ağabey sen. Hayırdır ağabey" demişti. O an da Dönmez'in yanına gelen bir kişi de Dönmez'e tokat atmıştı.

Yayın saldırı sonrasında kesilmiş, Dönmez, çevredekilerin araya girmesiyle kurtulmuştu.

Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı

Hasan Dönmez, Karatay, Polis, Konya, Güncel

Kaynak: AA


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