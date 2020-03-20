Konya'da cezaevi firarisi hükümlü uyuşturucu kullanırken yakalandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde cezaevi firarisi hükümlü uyuşturucu kullanırken jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
20.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:14
Konya 'nın Akşehir ilçesinde cezaevi firarisi hükümlü uyuşturucu kullanırken jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Atakent Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında uyuşturucu kullandığı tespit edilen Y.Ö. (22) kaçmaya çalıştı.
Kovalamacanın ardından yakalanan Y.Ö'nün üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Kimlik sorgusunda Y.Ö'nün cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Atakent Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında uyuşturucu kullandığı tespit edilen Y.Ö. (22) kaçmaya çalıştı.
Kovalamacanın ardından yakalanan Y.Ö'nün üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Kimlik sorgusunda Y.Ö'nün cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA