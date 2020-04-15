Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Konya'da cezaevinden tahliyeler başladı

İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Konya Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarından tahliyeler başladı.

15.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:05
Konya'da cezaevinden tahliyeler başladı
İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Konya Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarından tahliyeler başladı.
İnfaz Yasası'nda yapılan düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından cezaevlerinde tahliye işlemleri başladı. Tahliye olan hükümlüler için Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu önüne belediye otobüsleri geldi. Polis ekipleri de caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
(İbrahim Yetkin/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Af Yasası, Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Bakan Koca, ’1-2 hafta çok önemli’ dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Haberler ›› Güncel ››Konya'da cezaevinden tahliyeler başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:23: Edirne'de cezaevlerinden tahliyeler başladı - Haber 13:23: Tokat'ta 2 vaşak görüntülendi - Haber 13:22: Mamak'tan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine olağanüstü toplantı daveti - Haber 13:22: Evinden çıkamayan yaşlı kadına doğum günü sürprizi - Haber 13:22: Korona virüsle mücadelede hüzün ve sevinç bir arada - Haber 13:10: Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor - Haber 09:48: Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi - Magazin 09:33: Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu? - Haberler