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Konya'da cezaevinden tahliyeler başladı

Konya'da cezaevinden tahliyeler başladı İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Konya Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarından tahliyeler başladı.

15.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:23
Konya 'da cezaevinden tahliyeler başladı
KONYA - İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Konya Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarından tahliyeler başladı.
İnfaz Yasası'nda yapılan düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından cezaevlerinde tahliye işlemleri başladı. Tahliye olan hükümlüler için Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu önüne belediye otobüsleri geldi. Polis ekipleri de caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Konya’da cezaevinden tahliyeler başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Af Yasası, Konya, Genel
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