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Konya'da "change" operasyonunda bir milyon liralık 7 araç ele geçirildi

Konya'da motor ve şasi numaraları değiştirilerek piyasaya sürülen ve maddi değeri bir milyon lira olan 7 araç ele geçirildi.

20.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:19 Konya'da
'da motor ve şasi numaraları değiştirilerek piyasaya sürülen ve maddi değeri bir milyon lira olan 7 araç ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son iki ay içerisinde farklı illerde motor ve şasi numaraları "change" adı verilen yöntemle değiştirilen 7 aracın Konya'dan giriş yaptığını tespit etti.
Harekete geçen ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, piyasa değeri bir milyon lira olan 7 aracı ele geçirdi.
Kazalı ya da hasarlı 7 aracın, motor ve şasi numarası değiştirilerek yeniden piyasaya sürüldüğü, olayla ilgili 10 kişi hakkında da işlem yapıldığı belirtildi.

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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