Konya'da motor ve şasi numaraları değiştirilmiş otomobiller ele geçirildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda farklı illerden Konya'ya motor ve şasi numaraları değiştilerek, "change" yapılmış 7 aracın giriş yaptığını tespit etti. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonla araçları ele geçirdi. 10 şüpheli hakkında da adli soruşturma başlattı.

ARAÇLARIN DEĞERİ PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON

Şüphelilerin, hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını değiştirip, yeniden piyasaya sürdükleri saptandı. Toplam piyasa değerleri 1 milyon lira olan araçlar emniyet otoparkına götürüldü.