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Konya'da motor ve şasi numaraları değiştirilmiş otomobiller ele geçirildi

Konya'da "change" olarak tabir edilen motor ve şasi numaraları değiştirilmiş, toplam 1 milyon lira değerinde 7 araç ele geçirildi.

20.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:04

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda farklı illerden Konya'ya motor ve şasi numaraları değiştilerek, "change" yapılmış 7 aracın giriş yaptığını tespit etti. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonla araçları ele geçirdi. 10 şüpheli hakkında da adli soruşturma başlattı.

ARAÇLARIN DEĞERİ PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON

Şüphelilerin, hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını değiştirip, yeniden piyasaya sürdükleri saptandı. Toplam piyasa değerleri 1 milyon lira olan araçlar emniyet otoparkına götürüldü.

Konya'da motor ve şasi numaraları değiştirilmiş otomobiller ele geçirildi

Konya, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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