Haberler» Güncel» Haber

Konya'da cinayet

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

25.08.2019 22:24 Konya'da cinayet
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kosova Mahallesi Çelikler Sokağı'nda Ö.K ile E.E. ve A.C. arasında tartışma çıktı.
Ö.K'nin silahla yaraladığı A.C, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan Ö.K, suç aletiyle Sarayönü ilçesinde yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle Konya 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ö.K. tutuklandı.

Selçuklu, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:37   "Malazgirt şehitleri" anısına fener alayı
22:35   Rıza Çalımbay: "Ligde bir maç kaybettik ama koskoca bir lig var"
22:34   İran'dan "Baver 373'ün Patriot'tan başarılı olduğu" iddiası
22:31   Parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını tabanca ile yaraladı
22:31   534. Kızıldağ Karakucak Güreşleri tamamlandı
22:30   Japonya ile ABD arasında ticaret anlaşması mutabakatı
22:28   Yalnız yaşayan adam, öldükten 10 gün sonra bulundu