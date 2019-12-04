Haberler » 3. Sayfa » Konya'da çocuk istismarı ve darp iddiası - Haberler

Konya'da çocuk istismarı ve darp iddiası

Konya'da sosyal medya üzerinden paylaşılan, 1 yaşlarında çocuğun yanında sigara içen 3 kadından birinin görümcesi tarafından bıçaklanıp, işkence gördüğünü anlattığı paylaşımının ardından 6 kişi hakkında inceleme başlatıldı.

04.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:26Konya'da çocuk istismarı ve darp iddiası
'da sosyal medya üzerinden paylaşılan, 1 yaşlarında çocuğun yanında sigara içen 3 kadından birinin görümcesi tarafından bıçaklanıp, işkence gördüğünü anlattığı paylaşımının ardından 6 kişi hakkında inceleme başlatıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2 Aralık 2019 tarihinde sosyal medyada yapılan paylaşımlara istinaden Siber Suçlarla Mücadele Şubemiz ekiplerince 'Çocuğun cinsel istismarı ve darp' olayının olduğu değerlendirilen görüntüleri ile ilgili yapılan çalışmada; adres ve kimlik bilgileri tespit edilen 6 şahıs temin edilmiş, şahıslara gerekli adli işlemler yapılarak, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce sosyal incelemenin yapılması yönünde takibi devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - KONYA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:13 Sprey boya ile boyanan kutup ayısının yaşamı tehlikede - Haberler
15:12 Bitlis'te bir şahsın üzerine gizlenmiş 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi - Haberler
15:12 Öldürülen Ceren'in annesinin feryadı yürekleri dağladı - Haberler
15:11 Faik Öztrak gündemi değerlendirdi - Haberler
15:08 Kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti - Haberler
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor! - Haberler
10:45 Üç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı - Haberler
09:52 18 aylık çocuklarına çiğ gıda yedirmeyen anne-baba, bebeğin ölümüne sebep oldu - Haberler
09:25 Hazırladığı kahvaltıyı beğenmeyen emekli boksör, annesini rehin aldı - Haberler
09:15 Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan 3 gence kamyon çarptı - Haberler
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
12:40 Öğretim görevlisi koca, gece yarısı evin dışına çağırdığı eşini bıçaklayarak öldürdü
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
4.12.2019 15:23:41