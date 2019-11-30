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Konya'da 'Çocuk Şenliği' düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Engelli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında Konya'da Çocuk Şenliği düzenlendi.

30.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:54Konya'da 'Çocuk Şenliği' düzenlendi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Engelli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında 'da Çocuk Şenliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığının Avrupa Birliği (AB) ve UNICEF işbirliği ile yürüttüğü Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında "Çocuk Şenliği" düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kongre Merkezinde gerçekleşen şenlikte 9'u anaokulu, 5'i de ilkokul olmak üzere toplam 14 okuldan öğrenciler, öğretmenler ve veliler yer aldı.

Çocuk Şenliğinin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Hepimiz eğitimde birlikteyiz" diyerek, birlikte olmanın başarıya koşmak anlamına geldiğini belirtti. Bakanlığın Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesini, daha iyi bir eğitimi ortaya çıkarmak amacıyla yürüttüğünü kaydeden Büyük, çocukların bu şenlikte öğrendikleriyle geleceğe daha emin adımlarla ilerleyeceklerini söyledi. Konuşmanın ardından, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ahmet Berber ve misafirlerle birlikte şenlik kapsamında açılan oyun alanları ve atölyeler gezildi.

Çocuk Şenliğinin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Daire Başkanı Ahmet Berber'in yanı sıra müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve veliler de katıldı. - KONYA

Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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