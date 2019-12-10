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Konya'da çöken binanın önünde yayın yapan muhabire, vatandaşlar saldırdı

Konya'da 2 katlı kerpiç evin çökmesi sonucu bölgeden canlı bilgilendirme yapan DHA muhabiri, mahalle sakinlerinin tekme tokat saldırısına uğradı. Vatandaşlar muhabire, "Hayırdır abi ne yapıyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

10.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:16

'nın ilçesinde çöken binayla ilgili gelişmeleri aktaran DHA Muhabiri Hasan Dönmez, canlı yayında mahalleliler tarafından saldırıya maruz kaldı.

KÜFÜR EDİP TOKAT ATTILAR

Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişi öldü. Bölgedeki sıcak gelişmeleri canlı yayında aktarırken vatandaşlar saldırdı. Küfürler savuran mahalle sakinlerinin tekme tokat attığı anlar anbean canlı yayına yansıdı.

KONYA'DA EV ÇÖKTÜ

Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta 2 katlı kerpiç evin bir kısmı çöktü. Evin birinci katında oturan Sultan Dakım ile kızı ve oğlunun çocukları Muhammet Dakım ve Bektaş Dakım, enkaz altında kaldı. Sabah evin çöktüğünü fark eden komşuları, polis ekiplerine verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu babaanne ve torunlarının cesetlerine ulaşıldı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Enkaz altında kalan bir yavru köpek ise kurtarıldı.

Konya'da çöken binanın önünde yayın yapan muhabire, vatandaşlar saldırdı

Hasan Dönmez, Karatay, Konya, DHA, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (14)
CORCİ:hayatım boyunca sadece defa mevlana için gittim, bir daha da allah nasip etmesin. .
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ÇETİN:Evin yıkılması devletin suçu Kim ister ki çürük bir evde çocuklarıyla otursun. kamu görevlileri hiç mi kontrol etmez. Ev yapmaya kalksan malzemeler dünya parası devlet malzemelerden vergi üstüne vergi alır.
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LAZ ALİ:konya ne yi ile meşhurdu
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HASAN:önlem almayan kim, insanları böyle evlerde yaşamaya mahkum eden kim, denetleme görevi kimin kimse bunları sorgulamıyor gidip gazeteciye saldırıyorlar yazıktır gümahtır zulümdür biz herşeye müstehakız
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ADINIZI YAZIN:Konya her yönden rezil bir memleket . Ne pislik varsa ya Konya’dan , ya karadenizden (Karadeniz Nataşalarıyla meşhur) yada Adana. Buraları acilen ilaçlamak dezenfekte etmek erkeklerinide azmayı önlücek iğne vurmaları iyi olur . Çalışmayı yanlış anlamışlar
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7 5
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ADİL:belli ki derin izler bırakmışlar sende Konyalılar :)
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0 0
ALİ YILDIZ:sıkıntılı memleket
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28 12
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ADINIZI YAZIN:Aynen yakında Mevlana’yla değil , başka birşeyle anılır olacak
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5 2
HAKK:konya işte. .
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28 12
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ZIRTOLAR:Ve Polisler hiçbir şey yapmadan izler, meraktan soruyorum yoksa o polislerin müdahale etme yetkileri yok mu?
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27 5
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