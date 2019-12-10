Konya'da çöken binanın önünde yayın yapan muhabire, vatandaşlar saldırdı

Konya'nın Karatay ilçesinde çöken binayla ilgili gelişmeleri aktaran DHA Muhabiri Hasan Dönmez, canlı yayında mahalleliler tarafından saldırıya maruz kaldı.

KÜFÜR EDİP TOKAT ATTILAR

Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişi öldü. Bölgedeki sıcak gelişmeleri canlı yayında aktarırken vatandaşlar saldırdı. Küfürler savuran mahalle sakinlerinin tekme tokat attığı anlar anbean canlı yayına yansıdı.

KONYA'DA EV ÇÖKTÜ

Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta 2 katlı kerpiç evin bir kısmı çöktü. Evin birinci katında oturan Sultan Dakım ile kızı ve oğlunun çocukları Muhammet Dakım ve Bektaş Dakım, enkaz altında kaldı. Sabah evin çöktüğünü fark eden komşuları, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu babaanne ve torunlarının cesetlerine ulaşıldı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Enkaz altında kalan bir yavru köpek ise kurtarıldı.