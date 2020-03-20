Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Konya'da cuma namazı için koronavirüs önlemi - Haberler

Konya'da cuma namazı için koronavirüs önlemi

KONYA'da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, koronavirüse tedbir amaçlı 'cemaatle ibadete ara verilmesi' kararının ardından, camilerin kapısı kilitlendi.

20.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:05
Konya'da cuma namazı için koronavirüs önlemi

KONYA'da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, koronavirüse tedbir amaçlı 'cemaatle ibadete ara verilmesi' kararının ardından, camilerin kapısı kilitlendi. Cuma namazını kılmaya gelen az sayıda kişi de cami önünde bekleyen polis tarafından uyarılarak, geri gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, koronavirüs nedeniyle cuma ve diğer namazların cemaatle kılınmasına ara verilmesi kararı alındı. Kararın ardından İl Müftülüğü tarafından tüm camilerin kapıları kilitlendi. Polis ekipleri, kent genelindeki camilerin önünde önlem alıp, namaz kılmaya gelenleri uyararak, geri gönderdi. Normal dönemde Cuma namazı için yüzlerce kişinin geldiği Mevlana Müzesi yanındaki Sultan Selim Camisi'ne az sayıda insan gelirken, onlar da polis tarafından uyarılıp, geri gönderildi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Haberler
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Haberler
Cuma namazı için camiye gidenler kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Bakanlık’tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak Haberler
Bakanlık'tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi Haberler
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Haberler
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
İstanbul’da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haberler
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı Haberler
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu Haberler
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu

Son Dakika Güncel Haberleri

(Kartal görenleri şaşkına çeviren kaza - Haber Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor - Haber Mimar Cengiz Bektaş hayatını kaybetti - Haber Tokat'ta camiye gelen az sayıda kişi, avluda aralıklarla namaz kıldı - Haber ANKARA AŞTİ'de koronavirüs paniği - Haber Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı - Ekonomi Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi - Haber İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler
Loading