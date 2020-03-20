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Konya'da cuma namazında camiler boş kaldı

Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesinin ardından Konya'daki camiler boş kaldı.

20.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:52
Konya'da cuma namazında camiler boş kaldı
Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesinin ardından Konya'daki camiler boş kaldı. Karadan habersiz cuma namazı kılmak için camiye gelenler alınan kararın toplum sağlığı için faydalı olduğunu söylediler.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasına bir süre ara verildi. Konya'da tüm camilerin salgın nedeniyle kapalı olduğuna dair bilgilendirme afişleri asıldı. Cuma namazından önce kent genelinde görevli polis ekipleri camilerde görevlendirilerek namaz saatinde camiye girmek isteyen vatandaşlar bilgilendirildi.

Camide namaz kılmak isteyen vatandaşlar polisin uyarısı ve bilgilendirmesinin ardından evlerine döndü. Uygulamanın toplum için oldukça sağlıklı olduğunu belirten İsmail Öncer, "Çok güzel bir uygulama bizde hepsine uyuyoruz. Devletimize de çok teşekkür ederiz. Tüm milletin de uymasını isteriz. Ben kendim evden dahi çıkmıyorum camiye dahi gitmiyorum evde kılıyorum. Dışarıda bir işim vardı onun için çıkmıştım geldim camiye kapalı olduğu için geri gidiyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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