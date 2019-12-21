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Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 kişilik bisiklet ekibinin bir üyesi, kaybolduğu dağlık alanda yaralı halde bulundu.

21.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:22 Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
'nın ilçesinde 5 kişilik bisiklet ekibinin bir üyesi, kaybolduğu dağlık alanda yaralı halde bulundu.
mevkisinde 5 kişilik bisiklet ekibi, aralarındaki Muhammet Emin Boydak'ın (22) kaybolduğunu fark etti.
Boydak'ın arkadaşları, durumu polise bildirdi. Bölgeye ulaşan polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yaklaşık iki saat süren arama sonucu Boydak'ı yaralı halde buldu.
Bölgenin dağlık olması nedeniyle yardım istenen AFAD ve UMKE ekipleri, helikopter talep etti.
Askeri helikopter ile bulunduğu yerden alınan Boydak, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Selçuklu, Ardıçlı, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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