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Konya'da DEAŞ'lı terörist yakalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde DEAŞ'lı bir terörist yakalandı.

03.01.2020 23:13 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:18 Konya'da DEAŞ'lı terörist yakalandı
'nın ilçesinde DEAŞ'lı bir terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 yıl önce Suriye'den Seydişehir'e gelen ve ilçedeki inşaatlarda çalıştığı öğrenilen Suriye uyruklu Besil El S. (22) bir yıl önce Suriye'ye dönerek DEAŞ terör örgütünün silahlı kolunda görev almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ise Besil El S'nin Seydişehir'e döndüğü bilgisini alan Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma sonrası ekipler Besil El S'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Besil El S. Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Besil El S. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Seydişehir, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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