Haberler» Güncel» Haber

Konya'da DEAŞ operasyonu

Konya'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

07.08.2019 10:56 Konya'da DEAŞ operasyonu
Konya'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde daha önceden görev aldıkları iddia edilen 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde kent merkezi ve 4 ilçede eş zamanlı operasyon başlattı.
Şüphelilerin daha önceden örgüt içerisinde görev alan Suriye uyruklu kişiler olduğu bilgisine ulaşıldı.
Emniyet mensuplarının, zanlıları yakalama çalışmaları devam ediyor.

Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:37   Eymen bebek çektiği acıdan kurtulacak
12:36   Melikgazi'de daireler ihale ile satışa sunuldu
12:36   Talas Kurban Bayramına Hazır
12:36   Kayseri'de bayram öncesi trafik denetimleri artırıldı
12:36   Hayırsevenler cenaze aracı bağışladı
12:36   Sağlık ve ilahiyatta lisans tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı
12:36   BALIKESİR Bigadiç'te düğün geleneği; boğa kellesi için hedefi vuruyorlar