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Konya'da DEAŞ operasyonu

Konya'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 12 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

07.08.2019 12:02 Konya'da DEAŞ operasyonu
Konya'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 12 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde daha önceden görev aldıkları iddia edilen 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde kent merkezi ve 4 ilçede başlattığı operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin daha önceden örgüt içerisinde görev alan Suriye uyruklu kişiler olduğu bilgisine ulaşıldı.
Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konya, Güncel

Kaynak: AA

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