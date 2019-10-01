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Konya'da deaş operasyonu 2 gözaltı

Konya'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kişi, sosyal medyada DEAŞ ve terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi'nin propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

01.10.2019 12:44
Konya'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kişi, sosyal medyada DEAŞ ve terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi'nin propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Emre E. ve Selçuk Y.'nin, sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ ve örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi'yi övücü paylaşımlarda bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine terör örgütü propagandası yapan 2 kişi, bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emre E. ve Selçuk Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
Konya'da deaş operasyonu 2 gözaltı

El Bağdadi, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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