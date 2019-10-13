Konya'da DEAŞ operasyonunda 10 gözaltı

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1'i kadın 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Bugün gerçekleştirilen operasyonda, örgüt adına Türkiye'de ya da Konya'da yapılması muhtemel bir eylem faaliyeti içerisinde yer alabileceği değerlendirilen Suriye ve Irak uyruklu 1'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA