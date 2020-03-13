Konya'da denetim ekipleri koronavirüs fırsatçılarına göz açtırmıyor
Konya Ticaret İl Müdürlüğü organizesindeki ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gıda, kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik iş yerlerinde denetim yaptı.
13.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:54
Konya Ticaret İl Müdürlüğü organizesindeki ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gıda, kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik iş yerlerinde denetim yaptı.
Virüsün Türkiye 'ye de sıçramasının ardından özellikle talebin arttığı dezenfektan ile kolonya gibi ürünleri stoklayan ve fahiş fiyat artışına giden fırsatçılara göz açtırmamak amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri denetimleri sıklaştırdı.
Virüs nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara ilişkin şikayetler üzerine, Ticaret İl Müdürlüğü ile zabıta ve maliye personelinden oluşan 5 ayrı ekip, kentte iş yerlerinde fiyat denetimi gerçekleştirdi.
İş yerlerinde fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve ürün fiyatlarındaki değişikler kontrol edildi. Bir eczanede maskenin, girdi fiyatının yaklaşık 5 katına satıldığı belirlendi.
Denetimlerde gıda, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi ekipmanlarla ilgili fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde ettiği belirlenen firmalar, Ticaret Bakanlığına bildirildi.
Öte yandan, bir süpermarkette yapılan denetimde, vatandaşların makarna ve bakliyat ürünlerinin yanı sıra kolonya ile dezenfekte malzemelerine yoğun ilgi gösterdiği görüldü.
Virüsün Türkiye 'ye de sıçramasının ardından özellikle talebin arttığı dezenfektan ile kolonya gibi ürünleri stoklayan ve fahiş fiyat artışına giden fırsatçılara göz açtırmamak amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri denetimleri sıklaştırdı.
Virüs nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara ilişkin şikayetler üzerine, Ticaret İl Müdürlüğü ile zabıta ve maliye personelinden oluşan 5 ayrı ekip, kentte iş yerlerinde fiyat denetimi gerçekleştirdi.
İş yerlerinde fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve ürün fiyatlarındaki değişikler kontrol edildi. Bir eczanede maskenin, girdi fiyatının yaklaşık 5 katına satıldığı belirlendi.
Denetimlerde gıda, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve tıbbi ekipmanlarla ilgili fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde ettiği belirlenen firmalar, Ticaret Bakanlığına bildirildi.
Öte yandan, bir süpermarkette yapılan denetimde, vatandaşların makarna ve bakliyat ürünlerinin yanı sıra kolonya ile dezenfekte malzemelerine yoğun ilgi gösterdiği görüldü.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Güncel
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı