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Konya'da denetim noktasında görevli polislere pastalı sürpriz kutlama

Konya'nın Kulu ilçesinde, Konya-Ankara kara yolu denetim noktasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında görev yapan polis memurları için esnaf tarafından kutlama yapıldı.

10.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:28
Konya'da denetim noktasında görevli polislere pastalı sürpriz kutlama
Konya 'nın Kulu ilçesinde, Konya- Ankara kara yolu denetim noktasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında görev yapan polis memurları için esnaf tarafından kutlama yapıldı.
İlçede pastane ve fırın işletmeciliği yapan esnaf, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara-Konya kara yolunda denetim yapan polislere sürprizi yaparak, Polis Haftası'nı kutladı. Denetim noktasına gelen fırın çalışanları, "Ölürüm Türkiyem" türküsü eşliğinde Türk Bayrağı açtı ve ekiplere alkış tuttu.
Üzerinde, "Polis Bayramınızı Kutlarız" yazılı pastayı keserek, polis memurlarına ikram eden iş yeri sahibi Fatih Altundal, "Bu süreçte gerek sağlık mensuplarımızın gerek emniyet mensuplarımızın gerek bütün kamu görevlilerimizin bu önemli görevleri alması bizim için çok önemli. 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle emniyet güçlerimize, esnaf olarak mutlu olmaları için bir etkinlik yapalım dedik. Bütün kamu görevlilerimiz, sağlıkçılarımız, polisimiz, hepsi baş tacımız, hepsini seviyoruz." dedi.
Yapılan organizasyondan dolayı mutlu olan polis ekipleri ise Altundal'a ve personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Polis, Konya, Güncel
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