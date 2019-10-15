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Konya'da dev ekranda milli maç coşkusu

Konya'nın Selçuklu Belediyesi, Bosna Hersek Mahallesinde kurduğu dev ekranla maçı izleyen binlerce vatandaşın milli coşkusuna ortak oldu.

15.10.2019 15:10Konya'da dev ekranda milli maç coşkusu
Konya'nın Selçuklu Belediyesi, Bosna Hersek Mahallesinde kurduğu dev ekranla maçı izleyen binlerce vatandaşın milli coşkusuna ortak oldu.

Selçuklu Belediyesi A Milli Futbol Takımı için önemi büyük olan ve Fransa ile oynanan milli maçı Bosna Hersek Mahallesinde kurulan dev ekranda vererek milli coşkuya ortak oldu. Bosna Hersek Mahallesinde pazar yerine kurulan dev ekranda milli maçı izlemeye bayraklar ve milli formalarla gelen vatandaşlar 90 dakika boyunca tezahürat ederek milli takıma destek verdi. Milli takımın attığı gol sonrasında alanda yaşanan büyük sevinç milli beraberliğin ne kadar üst seviyede yaşandığının göstergesi oldu.

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Bosna - Hersek, Selçuklu, Konya, Spor

Kaynak: İHA

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