Haberler » Güncel » Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haber

Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

24.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:52 Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
'da kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Arıcı (53) idaresindeki 42 ZG 650 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki Meram Elektrik Dağıtım AŞ'ye (MEDAŞ) ait binanın bahçesine devrildi.
Kazayı gören MEDAŞ görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Arıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Devrilen otomobilden çıkarılan Arıcı'nın cesedi morga kaldırıldı.

Konya, Eyüp, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:18   Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası - Haber
13:18   Samsun'da üniversite öğrencileri savaşan İHA geliştirdi - Haber
13:18   İzmir'de çay ocaklarına kumar operasyonu - Haber
13:18   Tokat'ta şiddetli rüzgar hasara yol açtı - Haber
13:12   Pakdemirli'den Karacabey'e destek sözü - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
11:57   Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
24.12.2019 13:19:52