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Konya'da dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Selçuklu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlem faaliyetleri kapsamında ilçe genelinde resmi kurumlar, okullar, toplu kullanım alanları ile tüm çöp konteynerlerinin dezenfekte edildiğini bildirdi.

24.03.2020 08:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:58
Konya'da dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor
Selçuklu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlem faaliyetleri kapsamında ilçe genelinde resmi kurumlar, okullar, toplu kullanım alanları ile tüm çöp konteynerlerinin dezenfekte edildiğini bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından oluşturulan dezenfekte ekiplerinin aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlçe genelinde, 24 saat aralıksız devam eden çalışmalarla çöp konteynerlerin tamamı dezenfekte edildi. İkinci tur dezenfekte çalışmaları da yüzde 80 oranında tamamlandı. Bu çerçevede vatandaşların çöplerini konteynerlerin dışına bırakmamaları gerekiyor. Aksi takdirde yapılan dezenfekte işlemlerinin etkili olması zorlaşır."
Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da "Kıymetli hemşerilerim, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tüm yeraltı çöp konteynerlerinin dezenfekte işlemi tamamlandı. Sizden ricamız çöplerinizi konteynerlerin dışına bırakmamanız. Çöpleri konteynerlerin içine atarak riski birlikte azaltalım." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Selçuklu, Sağlık

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