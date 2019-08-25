Haberler» Güncel» Haber

Konya'da düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Çumra ilçesinde düğünde maganda kurşunu isabet eden bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

25.08.2019 19:22 Konya'da düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'nın Çumra ilçesinde düğünde maganda kurşunu isabet eden bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
İddiaya göre, Taşağıl Mahallesi'nde düğünde havaya ateş etmek isteyen A.A'nın tabancası tutukluk yaptı.
A.A'nın uğraştığı sırada silahın ateş alması sonucu Osman A. başından, Orhan Ö. kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Osman A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aynı hastanede tedavi altına alınan Orhan Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
A.A. suç aleti silahla gözaltına alındı.

Çumra, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:26   Netanyahu'dan Esed rejimine İran uyarısı
19:24   19. Geleneksel Yayladağı Aba Güreşi Kültür ve Sanat Festivali
19:22   Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ile EGM Daire Başkanları Ahlat'ta
19:22   Derik'te iki aile arasındaki husumet, barışla sonuçlandı
19:22   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon tek haneli rakama inecek"
19:22   Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı
19:22   Konya'da düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı