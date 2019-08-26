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Konya'da düğündeki maganda kurşunuyla ölüm

Konya'nın Çumra ilçesinde düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

26.08.2019 15:32 Konya'da düğündeki maganda kurşunuyla ölüm
Konya'nın Çumra ilçesinde düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayla ilgili adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Taşağıl Mahallesi'ndeki düğünde dünkü olayın ardından gözaltına alınan şüpheli A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Taşağıl Mahallesi'ndeki düğünde maganda kurşunu isabet eden Osman A. başından, Orhan Ö. kolundan yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman A. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Şüpheli A.A. suç aleti silahla gözaltına alınmıştı.

Çumra, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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