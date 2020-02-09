Konya'da dur ihtarına uymayan araçtan atılan 7 ruhsatsız tabanca bulundu

Konya 'nın Beyşehir ilçesinde polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayan araçtan atılan 7 ruhsatsız tabanca bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Beyşehir'de uygulama noktasından kaçan bir araç takibe alındı.

Polis , kaçan aracı kısa süre sonra yakaladı. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı aramada sürücünün polisten kaçarken araçtan attığı tespit edilen 7 ruhsatsız tabanca ise bulundu.

Öte yandan Isparta-Konya karayolunun Akyokuş mevkisinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait şarjör bulundu.

Araç sürücüleri hakkında işlem başlatıldı.