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Konya'da dur ihtarına uymayan araçtan atılan 7 ruhsatsız tabanca bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayan araçtan atılan 7 ruhsatsız tabanca bulundu.

09.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:04Konya'da dur ihtarına uymayan araçtan atılan 7 ruhsatsız tabanca bulundu

'nın ilçesinde polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayan araçtan atılan 7 ruhsatsız tabanca bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Beyşehir'de uygulama noktasından kaçan bir araç takibe alındı.

, kaçan aracı kısa süre sonra yakaladı. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı aramada sürücünün polisten kaçarken araçtan attığı tespit edilen 7 ruhsatsız tabanca ise bulundu.

Öte yandan Isparta-Konya karayolunun Akyokuş mevkisinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait şarjör bulundu.

Araç sürücüleri hakkında işlem başlatıldı.


Beyşehir, Polis, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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