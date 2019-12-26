Haberler » Güncel » Konya'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Haber

Konya'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

26.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:36 Konya'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına kentte faaliyet gösteren örgüt mensupları ile çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensupları arasında yazışmalar olduğu belirlendi.
Yazışmalarda genel olarak, terör örgütüne eleman, para, malzeme temini konuları ve kentte yapılması planlanan eylemle ilgili yerin keşif çalışması hakkında bilgiler bulunduğunun tespit edilmesi üzerine 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin evlerine ve illegal eğitim kurumlarına operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:30   Altınları ağaçlık alana gömen kuyumcu soyguncuları yakalandı - Haber
11:30   Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Haber
11:30   Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu - Haber
11:30   SATSO 2020 bütçesi oy birliğiyle onaylandı - Haber
11:29   Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı - Haber
11:26   Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi bölgeye hizmet veriyor - Haber
11:14   Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Karadeniz'deki tüm yangınlar kontrol altına alındı - Haber
11:04   Karadeniz'de yağışların azalmasıyla kuraklık alarmı verildi - Haber
10:22   HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu - Haber
09:49   Boğaz'da geminin çarptığı yalıda restorasyonun yavaş ilerlediği görüldü - Haber
26.12.2019 11:41:42