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Konya'da ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde Atatürk törenle anıldı

Konya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:17Konya'da ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde Atatürk törenle anıldı
'da, Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete intikalinin 81. yıl dönümü münasebetiyle Anıt Meyda'nında tören düzenlendi. Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Garnizon ve 3. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, protokol mensupları, askeri ve mülki erkan ve vatandaşlar katıldı.

Program Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra saat 09.05'te sirenler çalındı ve saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından program, Devlet Tiyatrosu Salonu'nda devam etti.

Konya Lisesi Müdürü Zübeyir Yavuz'un günün anlam ve önemini ifade eden konuşmasının ardından Konya Lisesi öğrencilerinin hazırladığı tiyatro ve 'Veda' isimli oratoryo gösterisiyle program sona erdi. - KONYA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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