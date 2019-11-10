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Konya'da "Edebiyat ve Musiki Buluşmaları"

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi tarafından düzenlenen "Edebiyat ve Musiki Buluşmaları"nda bu hafta Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.

10.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:16Konya'da
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Şubesi tarafından düzenlenen " ve Musiki Buluşmaları"nda bu hafta Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Ak ve Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Mustafa Yıldırım konuk oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi'nin katkılarıyla TYB Konya Şubesi Kılıçarslan Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Osmanlı edebiyatında bestelenmiş seçme eserlerin medeniyet telakkisi içinde edebi, tasavvufi ve felsefi tahlilleri yapıldı.
Doç. Dr. Murat Ak, edebiyat ve musikinin insanın paylaşma ve anlam arayışının bir sonucu olarak ortaya çıktığını, hem edebiyatın hem de musikinin medeniyetin temel bileşenleri ve birbirilerinin tamamlayıcıları olduğunu belirtti.
İslam medeniyetinin mutlak ve tek hakikat anlayışı ile varlığı bir bütün olarak kavrayan bir medeniyet olduğuna vurgu yapan Ak, bu anlayışın edebiyatı ve musikiyi; beste-güfte, muhteva-şekil konularında birbirlerini besleyen alanlar haline getirdiğini ifade etti.
Programın ardından katılımcılara plaket takdim edildi.

Edebiyat, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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