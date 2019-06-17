17.06.2019 15:07
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Konya'da elektrik akımına kapılan teknisyen öldü

Konya

Konya'da elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti.

Konya'da elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Selçuk Üniversitesinde görevli elektrik teknisyeni Yusuf Adıgüzel (45), merkez Selçuklu ilçesi Sarıcalar Mahallesi'ndeki Ziraat Fakültesine ait çiftliğin elektrik hatlarını kontrole gitti.
Adıgüzel, çıktığı elektrik direğindeki sigorta panellerini kontrol ettiği sırada akıma kapıldı.
Ağır yaralanan teknisyen, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Adıgüzel, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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