Konya'da elektrik akımına kapılan teknisyen öldü

Konya
'da elektrik akımına kapılan teknisyen hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Selçuk
Üniversitesinde görevli elektrik teknisyeni Yusuf Adıgüzel (45), merkez Selçuklu
ilçesi Sarıcalar Mahallesi'ndeki Ziraat Fakültesine ait çiftliğin elektrik hatlarını kontrole gitti.
Adıgüzel, çıktığı elektrik direğindeki sigorta panellerini kontrol ettiği sırada akıma kapıldı.
Ağır yaralanan teknisyen, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Adıgüzel, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.