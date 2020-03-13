Konya'da emekli vatandaş 62 yaşında lise diploması aldı
Konya'nın Karapınar ilçesinde, 62 yaşındaki emekli vatandaş, lise eğitimini tamamlayarak diplomasını aldı.
13.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:12
Konya 'nın Karapınar ilçesinde, 62 yaşındaki emekli vatandaş, lise eğitimini tamamlayarak diplomasını aldı.
Kentte yaşayan Hayrettin Erbaş, Açıköğretim Lisesi'nden mezun olma başarısını göstererek, diplomasını Karapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aydınbelge'den aldı.
Erbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede uzun yıllar esnaflık ve muhtarlık yaptığı belirterek, emekli olmasının ardından okumaya karar verdiğini dile getirdi.
Hayallerinin bir bölümünü gerçekleştirdiğini belirten Erbaş, üniversiteden de mezun olmak istediğini anlatarak, şunları kaydetti:
"İlkokulu bitirdikten sonra çok istememe rağmen okuyamadım. Ömrüm boyunca okuma isteğim hiç bitmedi. Esnaflık yaparken çok sayıda kitap okudum. Çocuklarımın hepsi üniversiteyi bitirdi. 2014'te açık liseye başvurdum. Bir öğrenci gibi planlı bir şekilde çalıştım ve sınavlarda başarılı oldum. Okumanın gerçekten yaşı yok, insan istedikten ve gayret ettikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yok. İnşallah üniversite sınavlarına da katılmak istiyorum. Şimdiki nesil çok şanslı, her şey var. Eğitimin ve okulun değerini bilsinler. Bizim zamanımızda çalışmak öncelikliydi çünkü hayat şartları onu gerektiriyordu. En büyük amacım üniversite eğitim almak."
Kentte yaşayan Hayrettin Erbaş, Açıköğretim Lisesi'nden mezun olma başarısını göstererek, diplomasını Karapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Aydınbelge'den aldı.
Erbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede uzun yıllar esnaflık ve muhtarlık yaptığı belirterek, emekli olmasının ardından okumaya karar verdiğini dile getirdi.
Hayallerinin bir bölümünü gerçekleştirdiğini belirten Erbaş, üniversiteden de mezun olmak istediğini anlatarak, şunları kaydetti:
"İlkokulu bitirdikten sonra çok istememe rağmen okuyamadım. Ömrüm boyunca okuma isteğim hiç bitmedi. Esnaflık yaparken çok sayıda kitap okudum. Çocuklarımın hepsi üniversiteyi bitirdi. 2014'te açık liseye başvurdum. Bir öğrenci gibi planlı bir şekilde çalıştım ve sınavlarda başarılı oldum. Okumanın gerçekten yaşı yok, insan istedikten ve gayret ettikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yok. İnşallah üniversite sınavlarına da katılmak istiyorum. Şimdiki nesil çok şanslı, her şey var. Eğitimin ve okulun değerini bilsinler. Bizim zamanımızda çalışmak öncelikliydi çünkü hayat şartları onu gerektiriyordu. En büyük amacım üniversite eğitim almak."
Kaynak: AA
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