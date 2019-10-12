Haberler » Güncel » Konya'da erkek cesedi bulundu

Konya'da erkek cesedi bulundu

Konya'nın Karapınar ilçesindeki boş arazide kimliği tespit edilemeyen erkek cesedi bulundu.

12.10.2019 16:54Konya'da erkek cesedi bulundu
Konya'nın Karapınar ilçesindeki boş arazide kimliği tespit edilemeyen erkek cesedi bulundu.

İlçenin Nasuhpınar mevkisindeki boş arazide bir avcının, toprağa gömülü cesedi fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, iç çamaşırıyla toprağa gömülü haldeki cesedin yanında da kıyafetlerinin gömüldüğünü belirledi.
Cesedin 4-5 ay önce toprağa gömüldüğü ve yaban hayvanları tarafından toprağın açılması sonucu ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Yaban hayvanlarının bir kısımını parçaladığı cesedin kimlik tespitine yönelik polisin başlattığı çalışma sürüyor.

Karapınar, Yaban, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:21 Dha yurt bülteni - 14
17:20 Budapeşte'de PKK yandaşlarının eylemine Türk vatandaşlarından engel
17:20 Siirt'te yüzme yarışması yapıldı
17:20 Azez'de PKK sivillere saldırdı: 3 yaralı
17:19 Almanya, Türkiye'ye silah satışını durduracağını açıkladı
17:19 Gazetecilerden barış pınarı harekatı'na destek
17:18 Sıfır aracın kaputunun değişmiş çıktığı iddiası
12.10.2019 17:23:04