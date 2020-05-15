Konya'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

15.05.2020 03:45 | Son Güncelleme: 15.05.2020 03:46

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Tuzyaka Mahallesi'nde Muzaffer Saraç'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Saraç'ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen Gülseren Saraç'ı kısa sürede müdahale ederek evden çıkardı.

Gülseren Saraç, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çatıya sıçramadan söndürülen yangında baba ile kızının yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.

Konya’da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Konya, Kulu, Güncel, Haber

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