Haberler » Güncel » Haber

Konya'da evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı çift yaşamını yitirdi.

30.09.2019 14:24Konya'da evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti
Konya'nın Beyşehir ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı çift yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Emen Mahallesi'ndeki mezarlık mevkisinde bulunan tek katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evin önünden geçen kişinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahalede bulundu.
Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Evdeki incelemede 80 yaşındaki alzaymır hastası Ahmet ile 79 yaşındaki eşi Ayşe Korucu'nun cansız bedenleri bulundu.
Yaşlı çiftin cenazeleri otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beyşehir, Konya, Emen, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:49 Diyarbakır'da hdp önündeki eylemde 28'inci gün
18:49 Tarlada çalışan iki kadın buldukları yılanla dans etti
18:49 Kızıl kuyruklu tırtıllar, ormana yayılıyor
18:48 İspanyolca "Türkiye'de bir gezginin izlenimleri" kitabı
18:48 Malkoç: "Başvuruların yüzde 99'unu 6 ay içinde bitiriyoruz"
18:45 Hikmet Karaman istifa etti
18:44 Kızının yanında öldürülen babanın cenazesi toprağa verildi