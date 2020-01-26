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Konya'da evde yangın; yaşlı çift ve kızları öldü (2)- Yeniden

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, tek katlı kerpiç evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

26.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:41Konya'da evde yangın; yaşlı çift ve kızları öldü (2)- Yeniden

KONYA'nın ilçesinde, tek katlı kerpiç evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, Mustafa Asan (89), eşi Ayşe Asan (81) ve kızı Fatma Asan (63)  yaşamını yitirdi.

Beyşehir'in Gölkaya Mahallesi'nde, Mustafa Asan'a ait tek katlı kerpiç evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle halkı, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, tüm evi saran alevleri sabaha karşı güçlükle kontrol altına alıp, söndürdü. Soğutma çalışması başlatılırken, içeri giren itfaiye ekipleri, Mustafa Asan ve eşi Ayşe Asan'ın aynı odada, kızı Fatma Asan'ın da diğer odada cansız bedeniyle karşılaştı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının, Asan ailesi fertleri uyurken sobadan çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Beyşehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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