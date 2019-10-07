Haberler » Güncel » Haber

Konya'da evin balkonuna çıkan boz ayı, güvenlik kamerasında

Konya'nın Hadim ilçesinde, bir evin kapısına kadar gelip balkonuna çıkan boz ayı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

07.10.2019 10:04Konya'da evin balkonuna çıkan boz ayı, güvenlik kamerasında
Konya'nın Hadim ilçesinde, bir evin kapısına kadar gelip balkonuna çıkan boz ayı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İlçeye bağlı Aşağı Mernek Mahallesi'nde bir evin kapısına kadar gelen boz ayı, bahçeye girip, merdivenlerden balkona tırmanarak bir süre yiyecek aradı.
Balkondan indikten sonra bahçedeki üzümlerden koparan ayı, evin çevresinde gezindikten sonra bahçe duvarından atlayıp gözden kayboldu.
Boz ayının balkona çıkması ve bahçede gezinmesi, evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan arı kovanları ve meyve bahçelerinin yaygın olduğu mahallede, daha önce de ayı görüldüğü bildirildi.

Hadim, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:29 Avustralya'da çevre aktivistlerinden işgal eylemleri (2) - MELBOURNE
16:29 İBB'den Uyarı: Dolandırıcılara kanmayın
16:28 Samsun'dan kısa kısa
16:28 Osmaniyeli gazeteciler İl Jandarma Komutanı Tombul'u ziyaret etti
16:28 Kırklareli'nde "FETÖ'nün usulsüz dinleme" davası
16:28 Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonu
16:28 İstanbul-red bull music festival istanbul heyecanı 15 ekim'e kadar devam ediyor